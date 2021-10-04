Минфин профинансирует бани и кладбища в малых городах

В бюджете Свердловской области на 2022 год и плановый период будут заложены средства на содержание городских бань и кладбищ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил председатель бюджетного комитета заксобрания Петр Соколюк. По его словам, для малых и не только малых городов этот вопрос очень важен. Деньги нужны на содержание, ограждение, освещение кладбищ. Соколюк и министр финансов области Александр Старков договорились, что будут систематически прорабатывать эту тему каждый год при верстке очередного бюджета. То же самое относится к городским баням – где-то их надо ремонтировать, где-то строить новые.

Также в числе приоритетов – городской общественный транспорт, строительство и реконструкция дорог, школ, расселение ветхого и аварийного жилья, ремонт коммунальных сетей, процент износа которых очень высок.

С 21 по 28 сентября в минфине прошли согласительные процедуры, в ходе которых представители муниципалитетов внесли предложения для расчета межбюджетных трансфертов и рассказали о проблемах своих территорий.

Как сообщал «Новый День», в небольших городах проблемы с банями не решаются долгие годы – у муниципалитетов нет денег на их ремонт и содержание.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 04.10.21

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