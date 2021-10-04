Минфин одобрил свердловским городам дополнительные расходы на 20 млрд рублей

По итогам согласительных процедур по проекту бюджета-2022 минфин предварительно согласовал свердловским муниципалитетам дополнительные ассигнования в размере более 20 млрд рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на брифинге глава минфина Александр Старков, уточнив, что эти цифры – еще не окончательные.

Традиционно больше всего заявок на дополнительное финансирование – у Екатеринбурга, около 5,8 млрд рублей. «По направлениям – это вопросы благоустройства, ремонт дорог, реконструкция, строительство. В этом плане Екатеринбург не выделяется среди других территорий. Но здесь еще в 2023 году пройдет Универсиада, поэтому со стороны области ему уделяется особое внимание. Внесены предложения на сумму 5,8 млрд рублей, мы ее рассмотрели, и около 4 млрд рублей будем включать в бюджет»,– рассказал министр.

На втором месте Нижний Тагил, который в 2022 году будет отмечать 300-летний юбилей. Был рассмотрен большой объем заявок. Скорее всего, город получит дополнительно около 2 млрд рублей.

Как уже сообщал «Новый День», с 21 по 27 сентября в минфине прошли согласительные процедуры, в ходе которых представители муниципалитетов внесли предложения для расчета межбюджетных трансфертов и рассказали о проблемах своих территорий. В числе приоритетов – городской общественный транспорт, строительство и реконструкция дорог, школ, расселение ветхого и аварийного жилья, ремонт коммунальных сетей, процент износа которых очень высок, а также бани и кладбища.

Добавим, до начала согласительных процедур расходы муниципалитетов Свердловской области были определены в размере 85 миллиардов рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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