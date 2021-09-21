Начался бюджетный процесс-2022: территории поехали в минфин со своими просьбами

В свердловском министерстве финансов начала работать «нулевая» согласительная комиссия по проекту областного бюджета на 2022 год.

На этом этапе представители муниципалитетов вносят предложения для расчета межбюджетных трансфертов, а депутаты заксо транслируют наказы, полученные в ходе сбора предложений с территорий. Об этом сообщил в соцсети депутат Вячеслав Вегнер. С 21 по 27 сентября планируется заслушать представителей всех муниципалитетов области. По данным минфина, на этапе старта согласительных процедур расходы муниципалитетов Свердловской области определены в размере 85 миллиардов рублей.

Как уже сообщал «Новый День», в 2019 году города и поселки Свердловской области в ходе предварительных согласительных процедур предложили увеличить им расходные полномочия на 2020 год в общей сложности на 20 млрд рублей. Теперь уже бывший министр финансов Галина Кулаченко тогда сразу обратилась к коллегам-министрам с просьбой всесторонне оценить «реальную готовность и возможность территорий реализовать мероприятия, средства на которые предварительно одобрены в ходе согласительных процедур».

Отметим, что в этом году бюджет области впервые будет верстаться с новым министром финансов – Александром Старковым, и новым председателем комитета по бюджету, имя которого пока неизвестно, потому что профильные комитеты заксо будут сформированы только в октябре. Владимир Терешков, который занимал эту должность с 2004 года, скончался в январе 2021-го.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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