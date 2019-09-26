Свердловские территории попросили у минфина дополнительных 20 млрд рублей

Муниципалитеты Свердловской области в ходе предварительных согласительных процедур предложили увеличить им расходные полномочия на 2020 год в общей сложности на 20 млрд рублей.

Об этом РИА «Новый День» сообщили в департаменте информполитики со ссылкой на заместителя губернатора – министра финансов Галину Кулаченко.

Кулаченко уже обратилась к коллегам – министрам с просьбой всесторонне оценить «реальную готовность и возможность территорий реализовать мероприятия, средства на которые предварительно одобрены в ходе согласительных процедур».

Больше всего денег территории попросили на разработку проектной документации и реализацию инвестпроектов – 5 миллиардов рублей. На втором и третьем месте – дорожная деятельность и образование (4,8 и 3,9 миллиарда рублей соответственно). На капитальные ремонты и устранение прокурорских предписаний организациям образования дополнительно учтено 1,8 миллиарда рублей. На жилищное, коммунальное хозяйство, благоустройство, включая мероприятия в сфере обращения ТКО – более 3 миллиардов рублей.

Напомним, 10 сентября областные депутаты и глава минфина повздорили из-за средней зарплаты бюджетников. По словам Галины Кулаченко, расходы муниципалитетам на зарплату работников образования, культуры и архивов рассчитывались, исходя из цифры в 38 тысяч 3 рубля в месяц. Членов согласительной комиссии не устроило, что минфин не хочет разбираться с разрывом между средней зарплатой в Свердловской области и в России в целом, хотя Урал отстает по этому показателю примерно на 6 тысяч рублей. По словам Кулаченко, «это «вопрос острый, но не нашей согласительной комиссии». Чтобы увеличить зарплату бюджетникам, надо увеличить ее в частном секторе экономики.

Екатеринбург, служба информации

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