Уральцы могут не получить важный соцобъект из-за проверок прокуратуры (ФОТО, ВИДЕО)

Парадоксальная ситуация сложилась в Новолялинском городском округе. Местные предприниматели всеми силами стараются сохранить социальные объекты, но бесконечные прокурорские проверки душат на корню любые начинания. Casus belli в отношениях бизнесменов и местной прокуратуры стала баня. Год назад социальный объект был закрыт из-за нерентабельности и устаревшего оборудования. Местной администрации удалось убедить одного из предпринимателей взять на себя восстановление объекта, однако действия Новолялинской прокуратуры поставили сделку под угрозу.

Бизнесмен хочет сохранить городскую баню. Прокуратура мешает

Когда-то город Новая Ляля жил полноценной жизнью – здесь работал бумажно-целлюлозный комбинат, было несколько школ, клубов культуры, спорткомплексов и даже своя газета. Сейчас комбинат перестал работать на полную мощность, молодежь потянулась в большие города, и Новая Ляля начала пустеть. Сохранить объекты социального быта стараются всеми силами через продажу предпринимателям, организацию ГЧП и подобные административные механизмы. Нужно отметить, что бизнесмены не торопятся участвовать в подобных мероприятиях – заработка здесь точно нет, и лишь социальная ответственность может убедить предпринимателей принять участие в заведомо неприбыльных проектах.

Общественная баня в Новой Ляле существовала с царских времен, после войны была перестроена и имела славу одной из лучших бань в районе. Она обслуживала и сам город, население которого составляет около 14 тысяч человек, и жителей 24 населенных пунктов Новолялинского района. Администрация изо всех сил старалась не допустить закрытия объекта – несмотря на статус города 90% жителей живут в частных домах, а построить свою баню могут позволить себе далеко не все. Содержание объекта даже при собственной котельной обходилось в кругленькую сумму: дрова, электроэнергия, отопление, вода, зарплата персонала, – а доход от продажи билетов даже наполовину не окупал расходов. И около года назад баню пришлось закрыть, а помещение выставить на торги. Батареи в здании разморожены, котлы сломаны, насосы и вся электрическая проводка вышли из строя – практически здесь остались только стены 1911-го года постройки. В рамках конкурсных процедур по закону о банкротстве состоялось два аукциона по продаже помещения, но безрезультатно – на торги так никто и не заявился.

К счастью, один из местных предпринимателей, Дмитрий Киреев, решился выкупить и перезапустить баню. По предварительной оценке, только для того, чтобы починить помещение, заменить лопнувшие в 40-градусные морозы трубы, закупить новые котлы и дрова, необходимо не менее 4 млн рублей. Новый владелец даже изыскал средства на срочный ремонт, чтобы успеть привести здание в порядок к этой зиме, и двух теплых месяцев уральского лета вполне могло хватить для перезапуска социально значимого объекта.

Однако мечтам новолялинцев не суждено сбыться. По неизвестной причине история с перезапуском бани очень заинтересовала Новолялинскую прокуратуру, которая затеяла проверку торгов. Несмотря на то, что все документы по продаже муниципального имущества выложены на соответствующих официальных сайтах, мецената начали донимать работники прокуратуры с требованием предоставить оригиналы документов.

Дмитрий Киреев пояснил «Новому Дню»: «Мне 53 года. Я заработал всё, что мог. Новая Ляля и ее жители мне нравятся, люди здесь добрые, родные. Хочется что-то хорошее для новолялинцев сделать, без цели бизнес построить. Но делать это просто не дают. Я уже готов расторгнуть эту сделку. Только ведь единственный, кто пострадает от этого, – это жители.

Чтобы понятней было, что тут происходит с прокурорскими проверками, расскажу, как первый раз я познакомился с Новолялинской прокуратурой. Мы дали объявление в местной газете о работе, когда искали копалей-мужчин. Просто представьте, как по зиме землю рыть замерзшую для могил. Конечно, только мужики могут на такую работу пойти. Прокуратура нашла в этом ущемленье прав женщин. Давай звонить мне, чтобы я пришел и писал объяснения. Но это еще полдела. В другом объявлении было «без вредных привычек», но в этом тоже нашли ущемленье прав. Кого? Непонятно. Какие объяснения давать? Тоже неясно. Баню эту решил купить и восстановить как частное лицо. Субъекты реагирования прокуратуры – юридические лица, но Новолялинская прокуратура и тут не может успокоиться. Оригиналы документов им нужны, как я думаю, чтобы сорвать торги. Ладно бы тут очередь стояла из меценатов или бизнес какой бы прибыльный был, но это ведь не так.

У нас президент говорит прекратить кошмарить бизнес, введен мораторий на финансовые проверки. А в Новой Ляле как будто своя власть, отдельно от российского государства. Сколько можно терпеть этот беспредел?

Между тем самым респектабельным, ухоженным и дорогим строением в городе Новая Ляля является именно дом прокурора из оцилиндрованного бревна. Согласно опубликованной на сайте прокуратуры декларации за 2020 год, площадь трехэтажного строения составляет 175,9 квадратных метра, имеются дворовые постройки и автомобиль Toyota Highlander. Кроме того, в собственности у прокурора Александра Михайленко и его супруги есть земельный участок размером 1621 квадратный метр. Возможно, именно роскошный образ жизни мешает прокурору понять нужды соотечественников-новолялинцев, в том числе банальную потребность в общественной бане?

Я предприниматель с многолетним стажем, законы знаю и могу за себя постоять, а ведь подобная ситуация в этом городе не уникальна и больше напоминает целенаправленное преследование бизнеса. Ко мне уже люди идут с фактами и с жалобами из Новой Ляли. Сейчас будем собирать все это и отдельным письмом пошлем в область, будем просить разобраться компетентные органы».

В областную прокуратуру направлен запрос с просьбой разобраться в странной ситуации, сложившейся в городе, и проверить правомерность действий работников Новолялинской прокуратуры.

В Новой Ляле множество подобных строений

Напомним, это не первый скандал в Новой Ляле с участием местной прокуратуры. Как сообщал «Новый День», в 2019 году гинеколога Олега Баскакова Новолялинская прокуратура обвинила в хранении и сбыте наркотических веществ. На самом деле врач назначил сильнодействующие препараты тяжелой пациентке. За Олега Баскакова вступилась уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, а суд вернул уголовное дело в прокуратуру, так как в обвинительном заключении было указано другое название препарата, а преступный умысел не доказан.

«Новый День» запросил в Новолялинской прокуратуре комментарий по поводу проверки сделки, но там переадресовали все вопросы в областное ведомство. Как только ответ поступит, мы его опубликуем.

«Баня входила в имущественный комплекс банкротного МУП «Риус». На торгах была приобретена частным лицом. О проверках сделки прокуратурой в отношении лица, которое приобрело объект, в администрации ничего неизвестно. В администрацию запросов о прошедших торгах банкротного МУП от прокуратуры не поступало, прокомментировал заместитель глав ГО Новая Ляля по ЖКХ Сергей Лопаев. – Общественная баня – крайне насущная проблема для ГО Новая Ляля. Население неоднократно обращалось в администрацию по поводу ее восстановления. Насколько мы в курсе, сейчас в бане идут восстановительные работы, и если получится запустить объект как можно скорее, это будет замечательно».

Новая Ляля, Таисья Юсупова

Новая Ляля. Другие новости 03.08.21

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