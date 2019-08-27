Суд вернул в прокуратуру дело уральского врача, обвиняемого в сбыте сильнодействующих лекарств

Новолялинский районный суд вернул в прокуратуру уголовное дело врача-гинеколога Олега Баскакова, обвиняемого в сбыте сильнодействующих и психотропных веществ пожилой пациентке. Адвокатам удалось доказать, что Баскаков имел право назначить обезболивающие препараты, следовательно, в его действиях не было ничего незаконного. Суд отменил меру пресечения для врача, который до этого находился под подпиской о невыезде.

Резонансное дело было возбуждено несколько месяцев назад. В марте 2019 года к единственному гинекологу в Новой Ляле Олегу Баскакову поступила 74-летняя женщина с диагнозом «полное выпадение матки». Врач принял решение о госпитализации и для облегчения боли дал пациентке препараты «Трамадол» и «Сибазол», но не зафиксировал это в медицинских документах.

Как объяснил позже гинеколог, он пошел в обход правил, потому что пожалел бабушку. На формальное оформление процедуры времени не было, так как пациентка поступила вечером. Кроме того, Баскаков дал женщине не больничные, а собственные лекарства, оставшиеся у него после смерти матери (она лечилась от лейкоза). В итоге врача обвинили по двум тяжелым статьям – ч. 1 ст. 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта» и ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств». Олегу Баскакову грозило до 8 лет лишения свободы.

Но когда дело дошло до суда, доводы обвинения рассыпались.

«Сегодня были допрошены свидетели защиты и специалист, который показал историю болезни пациентки. После исследования доказательств защиты суд пришел к нескольким выводам. Во-первых, наименование препарата, переданного Баскаковым, в заключении эксперта не соответствует указанному в обвинительном заключении. Во-вторых, не конкретизировано, в чем заключается незаконность действий врача. «Трамадол» и «Сибазон» используются в медицинских целях для снятия боли. Баскаков, как акушер-гинеколог имел право назначить данные препараты пациентам. По смыслу закона, умысел при сбыте должен быть направлен на распространение. В настоящем случае данный факт не установлен», – рассказал «Новому Дню» адвокат врача Георгий Краснов.

Ведущий адвокат юридической фирмы «Магнат» Сергей Колосовский добавил, что теоретически дело Баскакова вновь может вернуться в суд после доследствия. Но лично он сомневается в этом. «Здесь свою роль сыграл общественный резонанс. И на суде были выявлены факты, о которых защита говорила с самого начала – нет состава преступления».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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