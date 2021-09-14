В Екатеринбурге эпидпорог по ОРВИ превышен уже на 90%, заболевших становится больше с каждым днем

В Свердловской области за последнюю неделю зарегистрировано 33 тысячи заболевших разными респираторно-вирусными инфекциями – это на 42% больше, чем неделей ранее. В Екатеринбурге эпидпорог превышен уже на 90%, по области – на 64,5%, чаще всего болеют дети.

Жители Екатеринбурга рассказывают, что в детских поликлиниках на этой неделе скапливаются очереди в отделениях неотложной помощи, где принимают первичных больных с признаками простуды. По всей видимости, сказалось начало учебного года: в детских коллективах вирус начал циркулировать активнее. Кроме того, на прошлой неделе было холодно, а в школах и детсадах еще нет отопления. В Роспотребнадзоре подтверждают: дети болеют чаще всего.

«В структуре заболеваемости 60,4% составляют дети до 17 лет. Максимальный уровень заболеваемости – среди детей до двух лет, далее – дети 3-6 лет, на третьем месте дети 7-14 лет, – сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области. – В рамках лабораторного мониторинга за ОРВИ обследованы 36 человек. Среди вирусов доминируют риновирусы (38,9% от общего числа). Также выделен коронавирус и боковирусы».

Новых случаев гриппа в Свердловской области пока не выявлено. В этом сезоне заболевший был один.

Пневмоний в регионе тоже много: за неделю зарегистрировано 1804 случая, в целом по области это примерно столько же, сколько и ранее. А в Екатеринбурге наблюдается рост заболеваемости: за неделю диагноз поставлен 841 человеку – это на 20% больше, чем за прошлые семь дней. Не исключено, что часть этих пневмоний вызвана коронавирусом.

Кстати, как ранее писал «Новый День», из-за выявленных случаев коронавируса в Екатеринбурге на дистанционное обучение перевели уже 88 классов. Неделю назад таких было всего 12. Из-за ОРВИ и гриппа в городе сейчас закрыто 4 класса в школах. Наше агентство запросило у министерство образования и молодежной политики информацию по Свердловской области в целом. Но на момент выхода материала она не была предоставлена.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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