В Свердловской области начали давать тепло в жилых домах

В Свердловской области включили отопление в 4,65% жилых домов (1230 тысяч кв. м)

По оперативным данным министерства энергетики и ЖКХ, к сегодняшнему дню в работе задействовано 318 котельных. Отапливается 133 школы (12,24%), 336 детских садов (19,8%), 114 больниц (10,81%), 31 интернат (19,5%), 148 учреждений культуры и 84 прочих учреждений.

Полностью включено теплоснабжение в четырех муниципалитетах: ЗАТО Свободном, Карпинске, Новолялинском городском округе и Пелыме. Полностью отапливаются жилые дома в Верх-Нейвинском городском округе и в Верхних Сергах.

Министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов заявил, что в этом году в связи с резким похолоданием пуск тепла во всех муниципалитетах начнется не позднее 15 сентября. «Исключением могут стать только лишь отдельные потребители – те учреждения соцсферы и многоквартирные дома, которые с целью экономии средств обратились в свои ресурсоснабжающие организации и УК с заявками о более позднем их подключении», – заявил он.

Как уже сообщал «Новый День», на днях депутат Госдумы Елена Вторыгина написала обращение к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением включать отопление раньше, чем сейчас. По ее мнению, отопительный сезон нужно начинать, когда среднесуточная температура составляет +10 градусов в течение трех дней. Сейчас отопление должны включать, когда в течение пяти дней среднесуточная температура держится на отметке +8 градусов. Инициативу раскритиковал депутат ЕГД и руководитель УК «РЭМП Железнодорожного района» Александр Колесников. «Если депутату холодно, я могу ей свою телогрейку подарить. У меня основные жалобы от людей на то, что они много платят за отопление. Это самая дорогая коммунальная услуга. К тому же никаких лютых холодов в сентябре за свою жизнь я не помню», – сказал он.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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