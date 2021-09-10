На Урале раскритиковали идею депутата, которая попросила Мишустина включать отопление пораньше

После трагедии в Ногинске, где произошел взрыв газа в жилом доме, депутат Госдумы Елена Вторыгина написала обращение к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением включать отопление раньше, чем сейчас. По ее мнению, отопительный сезон нужно начинать, когда среднесуточная температура составляет +10 градусов в течение трех дней, сообщает РИА Новости. В настоящее время, напомним, отопление должны включать, когда в течение пяти дней среднесуточная температура держится на отметке +8 градусов.

В энергокомпании «Т-Плюс» не стали комментировать инициативу нардепа, сославшись на то, что вопрос старта отопительного сезона находится в ведении администрации. «Муниципалитет руководствуется действующими нормативными актами, обсуждать те или иные предложения депутатов мы не можем (в том числе и по причине корпоративных правил, действующих для чиновников)», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Впрочем, чиновники говорят, что технически начать отопительный сезон совсем несложно. Как напомнил «Новому Дню» министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, включать батареи мэры могут раньше и без дополнительных законодательных инициатив. «Главы муниципальных образований и сейчас праве начать отопительный сезон раньше, чем когда среднесуточная температура будет ниже +8 градусов в течение пяти дней, но если сделать это требование обязательным, вряд ли это обрадует жителей многоквартирных домов – во-первых, погода в сентябре неустойчивая, и нередко после нескольких прохладных дней приходит тепло, во-вторых, чем раньше начинается подача отопления, тем больше придется платить за эту коммунальную услугу», – подчеркнул собеседник агентства.

Депутат гордумы Екатеринбурга и глава управляющей компании «РЭМП Железнодорожного района» Александр Колесников также раскритиковал идею Вторыгиной. «Если депутату холодно, я могу ей свою телогрейку подарить. У меня основные жалобы от людей на то, что они много платят за отопление. Это самая дорогая коммунальная услуга. К тому же никаких лютых холодов в сентябре за свою жизнь я не помню, – сказал депутат – Я лет сто уже не встречал людей, которые обогреваются газом. Есть ведь электрообогреватели – это раньше, в советское время, были в дефиците калориферы, поэтому грелись газом, а некоторые сушили голову в духовке. Сейчас такого нет».

Также он добавил, что проблему взрывов газа в жилых домах действительно нужно решать, но иначе. «Надо отключать от газопотребления тех, кто не заключил договор со специализированной организацией на обслуживание внутриквартирного газового оборудования (ВКГО), как и тех, кто не пустил проверяющих», – добавил он в беседе с РИА «Новый День».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Светлана Загороднева

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