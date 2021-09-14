Тепловые сети Т Плюс в Нижней Туре и Лесном начинают отопительный сезон, несмотря на большие долги потребителей

Свердловский филиал Т Плюс полностью готов к отопительному сезону в Нижней Туре и Лесном. Несмотря на задолженность потребителей, достигшую 283,2 млн руб, энергетики выполнили все мероприятия по подготовке к зиме и готовы обеспечить теплоснабжение социальных учреждений и добросовестных потребителей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе свердловского филиала ПАО «Т Плюс», за лето выполнен весь комплекс ремонтов оборудования на Нижнетуринской ГРЭС. На тепловых сетях Нижней Туры и Лесного также были проведены гидравлические испытания – трубопроводы продиагностированы на прочность и плотность, выявленные дефекты устранены. В рамках подготовки к зиме по договору концессии с администрацией в Нижней Туре было заменено на новые 2, 7 км трубопроводов, в Лесном – 1 км.

«Тепловые сети Свердловского филиала Т Плюс в Нижней Туре начали подачу отопления 13 сентября. В Лесном готовы к включению отопления с 16 сентября, согласно постановлению главы администрации. Телефонограммы о включении отопления направлены Энергосбыт Плюс в управляющие компании городских округов», – пояснили в пресс-службе поставщика теплоресурсов.

Как ранее писал «Новый День», вопрос пуска тепла по поручению губернатора Свердловской области правительство региона взяли под постоянный контроль.

Лесной, Нижняя Тура, Елена Васильева

Лесной, Нижняя Тура. Другие новости 14.09.21

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