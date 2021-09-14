Бумажный студенческий – это не модно. В УрФУ вводят пропускной режим

С 1 октября в Уральском федеральном университете вводят пропускной режим. На входе уже стоят турникеты, а со студентов собрали фотографии для пропусков.

Раньше в любой корпус университета можно было войти, предъявив охраннику студенческий билет. Этим начали пользоваться забывчивые студенты: не взял студик, одолжил чужой, охранник на входе из-за большого потока людей не разглядывает фотографии и пропускает всех, кто показал «корочку». Так в университет может войти абсолютно любой человек, студенческий можно либо взять у кого-нибудь, либо вообще купить в «Роспечати» обложку.

Как сообщают «Новому Дню» в пресс-службе УрФУ, в этом году введен режим электронных пропусков, а вход будет осуществляться через турникет.

«Каждый студент до 20 сентября должен сдать свое фото, и к первому октября будут готовы пропуска, – сказали «Новому Дню» в пресс-службе. – Без них в университет не попасть, охранники открывать не будут. Более того, по чужому пропуску тоже не пройти, так как на экране будет высвечиваться фотография крупным планом».

Данная система уже действует в студенческих общежитиях УрФУ. Тем не менее, как сообщают в пресс-службе, пропуск не заменит студенческие билеты, и от них вуз пока отказываться не планирует.

«Студенческий билет – это документ, подтверждающий обучение в вузе, – говорят «Новому Дню» в пресс-службе. – Он нужен не только затем, чтобы попадать в университет, но и для получения скидок на транспорт, досуг и другое. Поэтому пока цифровые студенческие только в планах».

Ранее «Новый День» писал, что с 2022 года из учебных заведений могут убрать зачетки. Однако УрФУ в этом плане опередил всю страну, зачетки не выдают студентам с 2016 года. Все оценки выставляются по особой системе в личном кабинете, и зачетка там тоже онлайн.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 14.09.21

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