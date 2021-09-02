Теперь и зачетка: с 2022 года студенты будут получать отметки в цифровом формате

Студенты смогут отказаться от бумажной зачетной книжки и получать отметки в цифровом формате. Новое приложение запустят в начале 2022 года, пообещал глава Минцифры РФ Максут Шадаев во время рабочей поездки в Самару.

Министр заявил, что студенчество станет пионером по отказу от бумажных документов.

«Думаю, что в начале года будет приложение для студентов – студенческая цифровая зачетка. К вопросу об отказе от бумажных документов: студенчество станет первой большой площадкой», – цитирует Шадаева «Интерфакс».

По его словам, за сутки работы проекта «Пушкинская карта» приложение установили более 300 тыс. раз, выпущено более 200 тыс. виртуальных карт. Картой можно оплатить визит в федеральные, региональные и частные учреждения культуры.

Напомним, правительство установило срок начала использования цифровых трудовых книжек – с 2023 года. Россияне смогут пользоваться и бумажными документами.

Решение о старте программы по замене бумажных паспортов кабмин примет до конца года. планируется, что документы о гражданстве россиянам заменят современные смарт-карты, которые будут хранить всю информацию о человеке. Их даже не нужно будет носить с собой, достаточно цифровой копии в виде QR-кода.

Самара, Наталья Рязанова

Самара. Другие новости 02.09.21

В недорогих кнопочных телефонах нашли вирусы и скрытые функции. / Собянин назвал дату запуска Face Pay на всех станциях метро. / Крупные российские компании подпишут хартию о защите детей в Сети. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»