Власти назвали сроки отказа от бумажных паспортов

Правительство примет решение о замене бумажных паспортов на современные смарт-карты до конца года. Глава Минцифры Максут Шадаев назвал необходимостью отказ от устаревших документов.

«С точки зрения замены бумажного паспорта, есть необходимость поменять его на более современный формат, это смарт-карта. Такое решение мы до конца этого года примем», – сказал министр в эфире телеканала «Россия-24».

Шадаев добавил, что смарт-карта более удобна для хранения данных. Но и ее необязательно будет носить с собой. Минцифры планирует создать копию цифрового паспорта, которую россияне смогут носить в телефоне в виде QR-кода.

Как сообщал «Новый День», в ноябре 2020 года МВД анонсировало эксперимент по внедрению цифровых паспортов в Москве. Новый паспорт будет иметь вид пластиковой карты, на которую запишут все стандартные данные бумажного паспорта.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 18.08.21

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