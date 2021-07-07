Россия опустилась в рейтинге паспортов мира

Россия заняла 51-е место в «Индексе паспортов мира» швейцарской консалтинговой компании Henley & Partners. В прошлом рейтинге российский паспорт располагался на 48-й строчке.

При составлении списка учитывается показатель свободы перемещения, который указывает, сколько других стран гражданин определенного государства может посетить без оформления визы или в упрощенном порядке ее получения, пишут авторы рейтинга. По оценкам специалистов, международная мобильность в 2021 году была восстановлена лишь на 12% по сравнению с уровнем 2019 года.

Первые места занимают Япония, Сингапур, Южная Корея и Германия. Так для японцев открыты 193 страны мира. Жители Сингапура могут посещать 192 государства. Южная Корея и Германия делят третье место с безвизовым доступом к 191-й стране.

Обладатели российского паспорта в свою очередь могут в теории путешествовать по 119 направлениям без визы.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 07.07.21

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