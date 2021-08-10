Штамп о прописке отменят: сначала в паспортах несовершеннолетних россиян

Министерство внутренних дел России планирует отказаться от обязательного проставления штампов о регистрации по месту жительства в паспорте. Об этом сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова.

По ее словам, сначала нововведение коснется несовершеннолетних в 2022 году. «Дальнейшая цифровая трансформация социально-значимых госуслуг позволит отказаться и от этих штампов (обязательных в настоящее время) в пользу перепроверки соответствующих сведений в федеральных реестрах. Например, регистрацию по месту жительства, на первом этапе для несовершеннолетних, мы планируем перевести в электронный вид уже к середине 2022 года», – цитирует Казакову «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что в правительстве РФ изменили правила внесения обязательных данных в паспорт гражданина России. Теперь отметки о заключении и расторжении брака, детях до 14 лет и ранее выданных паспортах, в том числе заграничных, будут проставлять по желанию владельца документа.

Москва, Светлана Антонова

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