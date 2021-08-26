Россияне не обязаны носить с собой паспорт

Полицейские при наличии оснований имеют право задержать гражданина с целью установить его личность, однако нет закона, обязывающего носить с собой паспорт. Об этом рассказал глава AVG Legal Алексей Гавришев.

Сотрудники полиции вправе проверить документы гражданина. Для этого они должны объяснить причину проверки. При наличии оснований правоохранители могут задержать человека. Отказаться от проверки нельзя.

Юрист рекомендуется носить с собой паспорт, но его отсутствие не является нарушением, пишут «Известия».

Как сообщал «Новый День», в ноябре 2020 года МВД анонсировало эксперимент по внедрению цифровых паспортов в Москве. Новый паспорт будет иметь вид пластиковой карты, на которую запишут все стандартные данные бумажного паспорта.

Позже глава Минцифры Максут Шадаев уточнил, что замена бумажного паспорта смарт-картой не будет обязательной.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 26.08.21

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