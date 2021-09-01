С сегодняшнего дня можно оформить Пушкинскую карту и сходить в восемь театров Екатеринбурга бесплатно

Сегодня по всей стране стартовала программа «Пушкинская карта», в Свердловской области ей может воспользоваться 22,4% от общей численности населения.

Пушкинская карта – это виртуальная банковская карта, деньги на которую начисляет государство, но потратить их можно только на культурные мероприятия: купить билеты на спектакли, экскурсии, концерты и другое. Участие в программе могут принять люди от 14 до 22 лет включительно, а в Свердловской области, по данным Свердловскстата, их 22,4% от общей численности населения.

Чтобы оформить Пушкинскую карту, нужно зарегистрироваться на портале госуслуг, скачать приложение «Госуслуги. Культура», войти в нег, подтвердить выпуск карты, и она появится в приложении во вкладке «Счет» с тремя тысячами рублей на счету. Также, при желании, можно оформить пластиковую карту в любом отделении «Почта банка», достаточно предъявить паспорт или СНИЛС. Пушкинская карта выглядит как обычная банковская карта, с нее можно прямо в приложении «Госуслуги. Культура» оплачивать билеты на культурные мероприятия. Важно, что иные покупки с карты совершить не получится, как и отдать ее в пользование другому человеку – карта именная. На весь оставшийся период 2021 года на карту зачислят 3000 рублей, а на весь 2022 год – 5000 рублей. Важно, что сложить деньги за два периода не получится, нужно тратить их в установленный срок.

Екатеринбуржцы уже начали оформлять карты, однако сделать это не так-то просто. Среди опрошенных «Новым Днем» двенадцати молодых людей, пытающихся оформить Пушкинскую карту, завершить процесс пока не удалось никому. Загвоздка наступает на финальном этапе. «Карта выпускается. В среднем это занимает до пяти минут», – написано в приложении, но процесс занимает гораздо больше времени. Так, например, студентка УрГПУ Арина Кучумова оформляет карту уже более четырех часов.

В Екатеринбурге билеты по Пушкинской карте можно купить в театр оперы и балета, театр эстрады, музкомедию, в камерный театр, ТЮЗ, «Театрон» и театр кукол. Из музеев в программу попали «Россия – моя история», музей истории и археологии Урала, музей истории Екатеринбурга, музей изобразительных искусств и другие.

Этот список культурных учреждений не окончательный. Как сообщил «Новому Дню» директор «Живого театра» Семен Кузьмин, они тоже подали заявку на участие в программе и пока ждут ответа. Поэтому, по мере разбора заявок театров и музеев, куда можно сходить по Пушкинской карте, станет больше.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 01.09.21

Евгений Куйвашев сориентировал 11-классников, куда пойти учиться. / СК выясняет, почему на внезапно закрывшемся Сысертском хлебокомбинате не платили зарплату. / Год внесудебному банкротству: кто стал несостоятельным на Урале (ИНФОГРАФИКА). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»