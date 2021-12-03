По Пушкинской карте нельзя попасть на «Щелкунчика», зато можно на Инстасамку

Молодежь по Пушкинской карте не может попасть на классические постановки в театрах, однако раньше можно было спокойно приобрести билеты на концерты современных исполнителей, таких как «Кис-кис» или «Инстасамка».

Как сообщает минкультуры по Свердловской области, за три месяца уральцы купили почти 40 000 билетов на культурные мероприятия. В проекте участвуют 75 учреждений, среди них театры, музеи, филармонии и концертные площадки. Тем не менее, классические постановки в программе почему-то не участвуют, вместо них в приложении «Госуслуги. Культура» можно купить билеты на малое количество спектаклей местных театров, да еще и по завышенной цене.

Как сообщил «Новому Дню» 20-летний Евгений Коновалов, он очень любит Свердловский оперный театр, однако не пошел туда бесплатно принципиально, потому что ему не нравится предложенный репертуар. «Нам предлагают спектакли, на которые заведомо ходит мало количество зрителей. К примеру, в оперном можно было посетить бесплатно оперу «Граф Ори» – постановку, которую даже в доковидные времена не жаловали зрители. Или, к примеру, театр музкомедии, смотрю, а там спектакль «Силиконовая дура», который в кассе стоит 200-300 рублей, предлагают от 700 «пушкинских» рублей. То есть бесплатно мы можем сходить всего на парочку спектаклей. Конечно, я лучше выберу концерт «Арии», – возмутился в беседе с «Новым Днем» Евгений. – При этом популярные спектакли, с которыми и нужно знакомить молодежь, в программу «Пушкинской карты» не включены. Я бы очень хотел сходить на «Щелкунчика», еще осенью смотрел билеты, сводил бы на него подругу, которая в жизни балета не видела. Хорошо же познакомить ее с новогодней сказкой. Но нет, ни «Лебединого озера», ни «Щелкунчика» по молодежной карте в приложении купить нельзя».

Тем не менее, в министерстве культуры Свердловской области отмечают, что пользователям Пушкинской карты доступно почти 700 событий по всему региону. Все три осенних месяца представителям молодежи была доступна покупка билетов на концерты современных российских исполнителей. В начале декабря возможность приобретать билеты на концерты пропала, теперь сайты концертных площадок не отправляют код на телефон, который нужно ввести в поле для оплаты. Тем не менее, билеты, приобретенные на концерты раньше, продолжают действовать, а на Пушкинские карты покупателей возвращается компенсация за них.

Как сообщает студентка третьего курса физтеха УрФУ Дарья Алексеева, в двадцатых числах ноября она купила по Пушкинской карте билет на концерт группы Nautilus Pompilius, но сейчас, в начале декабря, таким способом попасть на концерты уже нельзя.

«Я хотела по Пушкинской карте сестры купить билет на мюзикл TODD, однако на сайте пропала кнопка «оплатить Пушкинской картой», даже как-то странно», – сказала «Новому Дню» Дарья.

Валерия, студентка Архитектурной академии и Анастасия, студентка УрТИСИ СибГУТИ осенью бесплатно сходили на концерты «Кис-кис» и Инстасамки. Позднее, когда возможность покупать билеты на подобные мероприятия пресекли, им на Пушкинские карты вернулись деньги.

«На Инстасамку мы сходили еще в конце сентября, тогда все было нормально. Потом купили билеты еще и на концерт группы «Кис-кис», – рассказала Валерия «Новому Дню». – Однако за несколько недель до концерта мне пришло уведомление, что на карту вернулись деньги. Посмотрела, а по Пушкинской билеты уже нельзя покупать. Ну, думаю, все, не пустят нас по нашим билетам на «Кис-кис», аннулируют, деньги-то вернули. Но мы все равно пришли, чтобы проверить. И что вы думаете, пустили. То есть мы и на концерт попали, и деньги нам вернулись. Можем их еще раз потратить, не на концерты, правда, но в театр сходим».

«Новый День» обратился к начальнику Управления культуры Екатеринбурга Илье Маркову с вопросом, почему устранили возможность покупать билеты на концерты по Пушкинской карте. Как нам сообщили, местное минкультуры не решает эти вопросы, события отбирают исключительно на федеральном уровне.

Напомним, что проект действует в России с 1 сентября 2021 года, тогда людям 14-22 лет начислили на электронные карты по 3000 рублей, тратить которые можно только на билеты в культурные учреждения. Проект будет действовать и весь 2022 год, обладателям Пушкинских карт начислят на счет еще по 5 тысяч рублей.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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