По «Пушкинской карте» теперь можно ходить в кино, но только на российские фильмы

С 15 декабря молодежь по «Пушкинской карте» сможет ходить в кинотеатры – сегодня президент Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Сейчас на Среднем Урале работают 75 кинотеатров, и все они станут участниками проекта. Жители региона 14-22 лет смогут покупать билеты в кино на российские фильмы. Это сделано для поддержки производства и проката отечественных кинофильмов сообщают в департаменте информационной политики в Екатеринбурге.

Эта новость вызвала смех у представителей молодежи. «Спасибо большое, у нас же молодежь только на российские фильмы в кинотеатры и ходит, – иронизирует в беседе с «Новым Днем» 20-летний Михаил Коновалов. – Никого не обвиняю ни в коем случае, проект без сомнения крутой, просто забавно – и спектакли по «Пушкинской карте» можно посещать далеко не все, и кино только российское».

Ранее «Новый День» писал, что некоторые представители уральской молодежи недовольны репертуаром местных театров, который предоставили для участия в проекте «Пушкинская карта». Напомним, до конца 2021 года владельцы карт могут потратить начисленные им 3000 рублей, а в 2022 году счет пополнится еще пятью тысячами.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»