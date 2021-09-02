Управление культуры: взрослых людей слишком много в театрах, Пушкинская карта – для молодых

Свердловские учреждения культуры ориентированы в основном на молодежь, поэтому людям старше 22 лет не нужны бесплатные театры и музеи. Об этом и многом другом рассказали спикеры на пресс-конференции, посвященной новой федеральной программе «Пушкинская карта».

Как уже писал «Новый День», Пушкинская карта – это реальная банковская карта, оформив которую, можно получить от государства 3000 рублей на приобретение билетов в театры, музеи и иные культурные учреждения области. Оформить ее могут молодые люди от 14 до 22 лет при помощи сервиса «Госуслуги».

В Свердловской области проживает 450 тысяч людей, имеющих возможность оформить Пушкинскую карту, а за те два дня, которые работает программа, бесплатные билеты купило уже 70 свердловчан.

Однако свердловчан интересует, почему получить деньги от государства на театры и музеи может только молодежь?

Как сообщил «Новому Дню» начальник управления культуры Екатеринбурга Илья Марков, людей старше 25 лет и так много на культурных мероприятиях, а вот процент молодежи низок.

«Сегодня в учреждениях культуры очень много детского контента и контента для людей от 25 до 30 лет, – сказал Илья Марков «Новому Дню». – А вот эта аудитория находится на других медийных пространствах, государство это понимает».

Напомним, вчера, в день старта программы, молодые люди пытались оформить Пушкинскую карту, однако сделать это не получилось, так как были проблемы с приложением «Госуслуги».

Однако, как сообщил «Новому Дню» руководитель «Почта банка» Екатеринбурга Алексей Рязанов, все проблемы легко решить, достаточно прийти в «Почта банк» лично, и сотрудники «починят» Пушкинскую карту. Также Алексей Рязанов сообщил, что в банке планируют реализовать программу, в рамках которой молодым людям расскажут, как пользоваться картой, как совершать массовые заказы, однако сроки реализации так и не уточнил.

Сегодня в регионе уже 40 учреждений подключено к программе. По словам министра культуры Свердловской области Светланы Учайкиной, в будущем Пушкинской картой можно будет оплатить походы в парки аттракционов, аквапарки, зоопарки и на рок-концерты.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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