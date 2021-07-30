Правительство РФ определилось с датой введения новых трудовых книжек

В России использование трудовых книжек нового образца начнется с 2023 года. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

В документе отмечается, что прежние трудовые будут использоваться без ограничений. Также будут действительны все бланки и вкладыши старого образца, которые хранятся у работодателей.

Ранее Минтруд скорректировал форму бланка трудовой книжки, а также обновил инструкции по её ведению и хранению. Из них, например, были исключены некоторые устаревшие положения, регламентирующие способы заполнения бланков и учёт книжек работодателем.

В постановлении сообщается, что отвечать за порядок изготовления и обеспечения работодателей новыми трудовыми книжками будет Минфин.

Ранее работникам было предоставлено право выбрать между бумажной и электронной трудовыми книжками, а с 2021 года появилась возможность включать в электронный документ записи о местах работы за весь трудовой период.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 30.07.21

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