«Автомобилист» одержал четыре победы подряд на выезде

«Автомобилист» выиграл первую выездную серию в сезоне КХЛ. Накануне вечером в Мытищах екатеринбуржцы разгромили китайский «Куньлунь» со счетом 5:1. Эта уже четвертая победа подряд уральского клуба.

В составе «Автомобилиста» шайбы забросили Александр Щемеров, Стефан Да Коста, Шейн Принс, Дмитрий Жукенов и Данил Романцев. «Сегодня меня порадовало, что себя хорошо проявили все звенья, Жукенов забил хороший гол, команда не расслаблялась при счете 3:1, продолжали давить. Отлично проявил себя вратарь Дмитрий Шикин, тащил, когда это было нужно, справился с буллитом и взял выход 1 на 1. Все звенья отработали по полной, хорошо играли в меньшинстве. Мне понравилось, как команда действовала на этом выезде, сейчас мы едем домой, и готовимся к следующим матчам», – сказал главный тренер екатеринбургского клуба Билл Питерс.

«Автомобилист» занимает 4-е место в Восточной конференции. 17 сентября екатеринбуржцы проведут домашний матч против омского «Авангарад», обладателя Кубка Гагарина в прошлом сезоне КХЛ.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 15.09.21

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