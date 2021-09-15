На Среднем Урале растет процент умерших от коронавируса

В Свердловской области продолжает расти смертность от коронавируса. Месяц назад процент летальности от этой инфекции в регионе составлял 4,1%, сегодня – 4,35%. Это 11-е место в целом по стране, лидер – Краснодарский край, где смертность превысила 8%.

По абсолютному количеству смертей Средний Урал находится на седьмом месте – в регионе подтверждена смерть 5681 от коронавируса. Еще больше людей умерли от заболевания в обеих столицах, Московской, Ростовской, Нижегородской областях и Краснодарском крае.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 15.09.21

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