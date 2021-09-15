«Т Плюс» и ЕТК к зиме готовы. Крупные ремонты трубопроводов в Екатеринбурге закончатся в первых числах октября

90% ремонтов на трубопроводах в Екатеринбурге закончатся в октябре, и только два объекта будут завершать в зимний период. Замена труб на сегодня уже завершена, рабочие начали стыковку и благоустройство территорий. В ремонтную кампанию ЕТК вложила почти 3 млрд рублей

«В Екатеринбурге и Березовском на этот год были запланированы перекладка и реконструкция 70 километров теплосетей. И до конца года мы этот план выполним. Сейчас все основные магистрали уже закончены, 90% труб переложены. В отдельных районах выполняются стыковки труб после реконструкции. Но для этого потребуется 1-2 дня работы, после чего начнется благоустройство. И всего два объекта будут благоустраиваться в зимний период», – рассказал на пресс-конференции в «Интерфакс-Урал» исполнительный директор АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» Андрей Шмельков.

По Свердловской области Свердловский филиал «Т Плюс» тоже завершает ремонты на крупных объектах. В 2021 году на это выделили 2,8 миллиарда рублей. Планируется до конца года отремонтировать 10,5 километра трубопроводов, 2,6 километра – реконструировать. Идут ремонты в котельных.

«Сейчас бюджет ремонтной программы освоен на 70%, но многие мероприятия у нас запланированы на конец года, поэтому срывов не будет, – рассказал главный инженер филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс» Павел Родин. – В этом году в отопительный сезон входим с запасом резервного топлива (мазут, – прим. ред.) свыше 31 тысячи тонн, что больше планового на 8%. Котельные, работающие на угле, тоже обеспечены топливом в полном объеме».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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