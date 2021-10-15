Энергетики о предстоящем отопительном сезоне: «Зиму пройдем спокойно»

Екатеринбург уже полностью подключен к отоплению, и энергетики прогнозируют спокойную зиму. Возможно, будут небольшие технологические неполадки, но все они будут устранены в срок: ремонт почти 70 километров сетей завершен, оперативные бригады работают круглосуточно, все необходимые расходные материалы закуплены. «Считаю, что повреждений на сетях будет меньше, чем в прошлом году, ограничений для населения будет меньше. Пройдем зиму спокойно», – прокомментировал исполнительный директор АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» Андрей Шмельков.

Энергетики говорят: «Как летом поработали, так зиму и проведем», подразумевая, что количество отремонтированных или переложенных сетей напрямую влияет на прохождение отопительного сезона. В этом году только силами ЕТК переложат около 70 километров труб.

«По плану на год мы должны переложить 68 километров сетей. Сейчас готово 96%, или 65 километров. По ремонту сетей идем с опережением плана. По инвестиционной программе у нас осталось два участка теплосетей: по улице Калинина и по участку Дорожная – Зенитчиков. Сейчас – в процессе перекладки, для обеспечения теплоснабжения потребителей уже все сделано», – рассказал Андрей Шмельков.

На вопрос «Нового Дня», достаточно ли в год менять около 70 километров сетей, представитель ЕТК ответил, что можно и больше. «Мы уже несколько лет выполняем работы круглогодично, в том числе и зимой. Это связано с тем, что перекладываем много сетей. Наверное, этого объема недостаточно. Но мы стабильно показываем четвертый год снижение повреждаемости по магистральным, самым крупным, сетям. При перекладке уделяем особое внимание именно сетям большого диаметра, потому что от их повреждений – наиболее масштабный ущерб. Что касается квартальных небольших сетей, здесь уровень дефектов стабилизировался. В этой логике мы говорим, что надо увеличивать количество работ и перекладывать более 70 километров труб в год, – прокомментировал Андрей Шмельков. – Можно и 100 километров в год перекладывать, но это будут трубы небольшого диаметра, что менее целесообразно. Кроме того, ЕТК проводит все работы за счет средств потребителей, а тариф не резиновый. Если делать больше, то и тариф вырастет. И второй момент. При производстве работ возникают различные ограничения, связанные с остановкой движения автомобилей, троллейбусов, перекрытием улиц. Можно заявить беспрецендентный объем – по 150-200 километров в год, но это скажется на жизни мегаполиса. Поэтому мы и говорим: технически надо переходить на круглогодичную перекладку, что позволит растянуть работы по времени. И мы к этому идем».

Заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко говорит, что сегодня не только в городе, но и в целом по стране изношено около 60% сетей. И конкретно в Екатеринбург надо перекладывать порядка 100 километров сетей в год, чтобы соблюдать баланс износа сетей.

«Сейчас делаем акцент на сети крупных диаметров, дойдем и до распределительных сетей, тогда объемы будут расти. Но снижать объем точно не планируем», – подчеркнул чиновник.

Но уже и сегодня энергетики говорят, что замена крупных магистралей позволит пройти предстоящий отопительный сезон спокойно, без ЧС. «Понятно, что какие-то повреждения будут. Но это будут технологические отклонения, которые мы не называем авариями, они устраняются по нормативам – в течение суток», – отметил Владимир Гейко.

Исполнительный директор АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» Андрей Шмельков подтвердил, что к устранению любых отклонений энергетики готовы.

«Оперативные бригады работают в круглосуточном режиме. Аварийный запас материалов уже закуплен. Все лежит на складе. Нет такого, что у нас чего-то не хватает и когда понадобится, придется сначала закупать. Люди сразу выедут и устранят все неполадки», – добавил представитель ЕТК.

Добавим, что всего на ремонт и замену теплосетей в Екатеринбурге только ЕТК в этом году потратила 2,9 миллиарда рублей. Еще несколько миллиардов выделили другие энергокомпании.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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