Отопление до 1 октября включат во всех домах, несмотря на многомиллиардные долги

До 1 октября отопление появится во всех жилых домах и социальных объектах Свердловской области. На это не повлияет дебиторская задолженность потребителей и управляющих компаний перед поставщиками, которая только по «ЭнергосбыТ Плюс» превышает 6,37 миллиарда рублей. Главное – чтобы у дома была техническая возможность подключить тепло, сегодня таких жилых зданий – почти 90%.

«Я больше 13 лет работаю в министерстве, и впервые созданы все предпосылки для безаварийного прохождения отопительного сезона, – заявил сегодня на пресс-конференции в «Интерфакс-Урал» первый заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Игорь Чикризов.

После «провального» 2020 года, когда на подготовку к отопительному сезону выделили чуть более 4 миллиардов рублей (повлияла пандемия и перераспределение бюджетных средств, – прим. ред.), в этом году за счет всех бюджетов область потратила более 7 миллиардов рублей. Для сравнения, в 2019 году было 6 млрд. На эти деньги шли ремонты трубопроводов, магистралей, котельных, электросетей и всего прочего – чтобы отопительный сезон начался в срок и прошел без отключений.

«Запуск тепла начался 6 сентября. И на сегодняшнее утро в 44 муниципальных образованиях начат этот процесс, тепло подано в 15% жилфонда и 28% объектов социальной сферы. В семи территориях тепло дали в 100% домов и социальных объектов. По остальным городам сезон начался где-то с 9 сентября, где-то с 13-го, где-то с сегодняшнего дня. Впервые за долгие годы я не могу выделить ни один муниципалитет, который не был бы готов. Задача – до 1 октября обеспечить 100% подключения», – сообщил Игорь Чикризов на пресс-конференции.

Все поставщики ресурсов сегодня отрапортовали, что всё лето велись ремонты на сетях, и к сегодняшнему дню запуску тепла ничего не мешает. Не станут препятствием и многомиллиардные долги, накопленные управляющими компаниями и населением. Так, только по Свердловскому филиалу АО «ЭнергосбыТ Плюс» дебиторская задолженность на сегодняшний день составляет 6,37 миллиарда рублей. Из них почти 3,5 миллиарда должны управляющие компании, более 866 миллионов рублей люди, привел данные технический директор филиала Андрей Данилов.

«Но финансовая готовность домов и управляющих компаний никак не влияет на старт отопительного сезона. Главное, чтобы была техническая готовность. Если дом готов, то его к теплу подключат. На сегодняшний день почти 90% нашего жилого фонда готовы и получили соответствующие акты технической готовности по основным параметрам», – прокомментировал Андрей Данилов.

По его словам, если есть конкретные адреса, где возникают проблемы с подключением отопления, жители должны обращаться в управляющую компанию. УК должна получить акт технической готовности дома, после чего будет включена в план-график подачи тепла.

К примеру, в Екатеринбурге тепло будут давать в два этапа: первый – до 22 сентября, второй – до 30-го. Какие улицы будут подключены, смотрите на схемах ниже (ФОТО).

Сейчас в Екатеринбурге в зимнем режиме работают уже четыре централизованных теплоисточника, 230 теплопунктов (из 442), 8 котельных (из 39), и еще шесть будут запущены сегодня.

Исполнительный директор АО «ЕТК» Андрей Шмельков выразил надежду, что в Екатеринбурге при пуске тепла не будет никаких прорывов. Поскольку гидравлические испытания летом не выявили серьезных проблем.

«По итогам четырех серий испытаний все трубопроводы на 100% выдержали давление. Считаем, что участки готовы к прохождению отопительного сезона, – сообщил Андрей Шмельков. – Кроме того, мы проводили диагностику крупных магистралей и теплосетей роботизированным комплексом. На участках 4,5 километра выявили 60 аномалий, все они были устранены, что повысило надежность магистралей».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 15.09.21

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