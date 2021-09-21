Как согреться без отопления, выбрать обогреватель и не спалить дом: советы МЧС

В Екатеринбурге в 33% жилых домов до сих пор не подключено отопление, хотя на улице по ночам уже минусовые температуры. Люди сообщают, что замерзают, и используют самые разные способы согреться. Мы узнали в МЧС, все ли они безопасны.

По данным департамента информполитики губернатора Свердловской области, к утру 21 сентября отопление появилось в 83% жилых домов по всему региону, но в Екатеринбурге ситуация чуть хуже: только в 67% многоквартирников батареи стали теплыми. Жители города обсуждают, что замерзают в квартирах, потому что по ночам – заморозки, днем – ветер. Кто-то даже спать ложится в одежде и под несколькими одеялами. Спрос на обогреватели в магазинах вырос.

Многочисленные интернет-обзоры обогревателей указывают на явные плюсы и минусы таких приборов. Например, самыми экономичными и безопасными считаются инфракрасные обогреватели: они потребляют меньше электричества, но за счет кварцевых излучателей нагревают и потолок, и стены, и пол. Также популярностью для квартир пользуются обычные масляные радиаторы, похожие на обычную батарею. Масло внутри нагревается за счет тэнов. При этом обогреватель – очень горячий. На нем категорически запрещено сушить одежду, обувь, иначе может быть пожар. Есть еще более дешевые тепловентиляторы, но такие вряд ли купят семьи с детьми или животными: спираль в них открыта, и можно легко получить ожог. Есть еще электроконвекторы. А некоторые греются у электрокаминов или под электроодеялами.

Но, как пояснили «Новому Дню» в ГУ МЧС по Свердловской области, по сути, неважно, какой обогреватель вы выберете. Главное – внимательно читать инструкцию и ни в коем случае ее не нарушать.

«Любые обогреватели, которые допущены к продаже, – сертифицированы. И не их использование приводит к пожарам, а нарушение правил их использования (например, когда закрывают отверстия у масляного радиатора или сушат на нем вещи, – прим. ред.)», – рассказали «Новому Дню» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

И уж конечно, повышать температуру воздуха в доме куда безопасней обогревателем, чем плитой. И если использование электрических конфорок для обогрева квартиры еще худо-бедно можно назвать безобидным, то включение газа с этой целью категорически запрещено. Газовики даже при готовке на газу советуют каждый раз закручивать вентиль после выключения плиты.

Также в МЧС советуют проверить состояние электропроводки как у себя в квартире, так и в секции, подъезде, поскольку в период холодов повышается нагрузка на сети: включаются обогреватели, плиты, чаще греются чайники и так далее.

«Если вы видите, что есть какие-то неполадки с проводкой, следует обратиться в управляющую компанию. Если УК отказывается устранять дефект, тогда – писать заявление в прокуратуру или Госпожнадзор с просьбой принять меры», – советуют в ГУ МЧС.

Но в любом случае, даже при исправной проводке, спасатели не рекомендуют одновременно включать много электроприборов. Еще важнее – всегда выключать их, уходя из дома. Не стоит ставить электообогреватели возле легковоспламеняющихся предметов.

Жителям частных домов МЧС советует проверить исправность печного оборудования, а также – установить автономные дымовые пожарные извещатели. Они реагируют на появление в помещении дыма и при возникновении пожара подают громкий звуковой сигнал, способный разбудить даже крепко спящего человека и спасти ему жизнь.

«У нас нет статистики, в каких домах в период холодов чаще происходят пожары – в многоквартирнных или частных. Но в многоквартирниках чаще всего причиной ЧП становится несоблюдение правил эксплуатации электрооборудования, а в частных домах добавляется еще несоблюдение правил обращения с печным отоплением», – резюмировали в МЧС.

Добавим, что мерзнуть уральцам осталось недолго – отопление во всех домах Свердловской области должны дать до 1 октября.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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