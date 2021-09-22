Екатеринбург на 22% отстал от Белоярки по подключению тепла

Темпы подключения к отоплению жилого фонда в Екатеринбурге отстают от многих других городов области.

Как сообщили в департаменте информполитики, в целом по Свердловской области отапливается 88% жилья и 99% объектов социальной сферы, а в Екатеринбурге – 77% многоквартирных домов и 97% объектов соцферы.

Лидерами по включению отопления в жилых домах стали Камышлов (95,1%), Кировград (97,1%), Кушва (93%), Ревда (94%), Серов (99,7%), Арамиль (98,8%), Белоярский район (99,5%), Березовский (98,5%), Верхнее Дуброво (98%), Каменск-Уральский (94,7%) и Каменский район – (97,6%).

Как уже сообщал «Новый День», жители Екатеринбурга жалуются, что замерзают в квартирах, некоторым даже приходится спать в одежде и под несколькими одеялами. Как согреться безопасно, можно прочитать здесь.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 22.09.21

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