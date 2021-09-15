Как покупать и мыть арбуз, чтобы не отравиться

Ни для кого не секрет, что арбузы после покупки нужно обязательно мыть, ведь без тщательной обработки кроме грязи и микробов можно употребить опасные для жизни ядохимикаты.

Напомним, что в Москве расследуется дело об отравлении арбузом целой семьи. По одной из версий столичного Следственного комитета, причиной отравления мог стать яд, который попал на арбуз в магазине.

Как сообщила «Новому Дню» пресс-секретарь Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Лукьянцева, пока в регионе никто не обращался с просьбой проверить продукты на наличие ядохимикатов. Тем не менее, Роспотребнадзор напоминает о необходимости тщательно мыть арбузы, дыни и другие овощи и фрукты.

Чтобы защитить себя от микробов и вредных веществ, следует соблюдать некоторые правила:

Во-первых, нельзя покупать арбуз, который странно пахнет. Запах химии достаточно узнаваем, поэтому если есть даже небольшие сомнения, что арбуз пахнет не арбузом, а каким-нибудь «Дихлофосом», стоит отказаться от такой покупки.

Во-вторых, нельзя покупать арбузы в нелегальных точках: на обочинах, во дворах домов и других местах. Такие арбузы не проходят экспертизу, а еще, несмотря на толстую корку, впитывают тяжелые металлы, которые содержатся в выхлопных газах.

В-третьих, арбузы нужно тщательно мыть под проточной водой с хозяйственным мылом. Перед разрезанием рекомендуется намылить и смыть 2-3 раза. Для пущего эффекта можно оставить арбуз или дыню в воде на час.

В-четвертых, нельзя покупать арбузы с надрезами. Часто продавец на рынке может отрезать кусочек «на пробу», тем самым нарушая целостность корки, микробы с которой попадут в мякоть. Это же касается половинок арбузов и дынь, которые так любят заворачивать в пленку и продавать. Все вредные вещества, как правило, находятся около корки, поэтому нарушать ее целостность до тщательной обработки мылом нельзя.

В-пятых, если мякоть арбуза кисло пахнет, употреблять его в пищу не стоит. Кислый запах говорит о развитии неблагоприятных химических процессов.

Также Роспотребнадзор напоминает, что употреблять арбуз в больших количествах не стоит. Норма взрослого человека – до 500 грамм. У арбуза высокий гликемический индекс и он особенно опасен для людей с диабетом.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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