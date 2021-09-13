Дело об отравленном арбузе: СКР сообщил о задержании подозреваемого

Московский главк Следственного комитета сообщил о задержании подозреваемого по уголовному делу о смерти женщины и несовершеннолетней девочки в результате отравления арбузом. Как говорится в сообщении ведомства, речь идет о 39-летнем сотруднике частной компании, осуществляющий один из видов обеззараживания помещения торговой точки.

В СКР пояснили, что уголовное дело связано с событиями 9 сентября, когда из квартиры жилого дома на Совхозной улице в различные промежутки времени в профильные медицинские учреждения столицы с признаками острой интоксикации были доставлены женщина, ее мать и несовершеннолетняя дочь. Несмотря на полный комплекс необходимой медицинской помощи и реанимационные действия, спасти бабушку и подростка не удалось. Согласно предварительным выводам судебно-медицинских экспертиз, причиной смерти является острое отравление химикатами.

Следователи столичного подразделения СК России с участием сотрудников Роспотребнадзора и ГОиЧС проведены осмотры продуктовых магазинов, в которых жильцы дома приобретали продукты питания. Изъяты финансово-хозяйственная документация, биологические пробы продукции, смывы с поверхностей, пробы воздуха и воды. С участием специалистов проведены осмотры квартир указанного дома, изъяты пробы воды, воздуха, посуда, бытовая химия, лекарственные препараты, продукты питания, в том числе остатки арбуза. Назначено более 40 химических судебных экспертиз по объектам, изъятым в ходе осмотров места происшествия.

В настоящее время приоритетной версией следствия является нарушение правил при проведении дезинсекции в магазине. Опрошены сотрудники компании по дезинсекции продуктового магазина, получена документация, проведена выемка образцов использовавшихся веществ.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 13.09.21

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