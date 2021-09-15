Родители Екатеринбурга выйдут на пикет против цифровизации образования и экспериментов над школьниками

Родители школьников Екатеринбурга завтра выйдут на пикет против цифровизации образования. Мамы и папы не хотят, чтобы их дети учились по планшетам вместо проверенных учебников и портили здоровье гаджетами. В том числе союз родителей «Вместе» выступает против эксперимента по внедрению в школах «СберКласса» – цифровой платформы, разработанной Сбербанком.

Акция пройдет завтра, 16 сентября, в 18:30 в парке Южный на Ботанике. По словам представительницы союза родителей «Вместе» Елены Кравченко, пикет был согласован с областными и городскими властями. Родители рассчитывали, что им разрешат провести акцию в более людном месте, но в итоге была одобрена лишь эта локация.

«Это будет групповой пикет. Родители подготовят плакаты на одну тему: против цифровизации образовательной среды. Планируется, что участие примут 4-6 человек. Плюс мы будем раздавать листовки, в которых расскажем прохожим об экспериментах, которые проводятся в школах, – рассказала Елена Кравченко «Новому Дню». – Например, с этого года несколько школ Екатеринбурга участвуют в эксперименте «СберКласс» от Сбера. Это когда дети учатся при помощи цифровой платформы, разработанной Сбером. Им выдают дорогой планшет, а учитель через интерактивную доску дает задания. На наш взгляд, платформа «СберКласс» никем не проверена. Никто не скажет, что такое образование эффективнее традиционного. На мой взгляд, при просмотре демоверсии платформы становится понятно: качество контента там не самое высокое».

Родителей, которые примут участие в пикете, возмущает, что широко эта программа не афишируется. Мамам и папам не всегда разъясняют, что именно ожидает их ребенка. Ранее союз «Вместе» уже проводил на эту тему круглый стол с экспертами, а также встречался с представителями Министерства образования и молодежной политики Свердловской области. Но в министерстве объяснили, что участие в эксперименте – это инициатива отдельных школ.

«Если такие вопросы не курирует министерство, у меня лично возникает вопрос о компетентности такой цифровой платформы. И мы выступаем против того, что эффективные проверенные методы обучения заменяют непроверенными. Мы не адепты «жить в лесу, молиться колесу». Мы за то, чтобы на детях не ставили эксперименты, не отрабатывали непроверенные технологии», – объяснила Елена Кравченко цель пикета.

Также в пример родители приводят внедрение в образовательный процесс других цифровых платформ, которые особенно активно стали применяться в период дистанционного обучения.

«Мой ребенок учился на платформе «Учи.ру». И, на мой взгляд, результат обучения хуже, чем по традиционным учебникам. В учебниках вся программа строится на трех китах: изучение, повторение, закрепление. Вся программа идет от общего к частному. На цифровой платформе такого не было. Там нет повторения, закрепления. После курса ребенок ставит везде галочки, что он программу усвоил. Но глубоких знаний не остается. В этом, на мой взгляд, опасность», – говорит представитель союза родителей «Вместе».

По данным представителей организации, в Екатеринбурге в эксперименте по внедрению «СберКласса» участвует порядка 10-15 школ, но какие именно – назвать затрудняются. «Новый День» направил вопросы в департамент образования города – действительно ли такой эксперимент проводится и сколько школ в нем участвует? В пресс-службе обещали предоставить информацию чуть позднее.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 15.09.21

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