В эксперименте, из-за которого родители выходят на пикет, участвует 11 школ

Сегодня вечером родители екатеринбургских школьников устроят пикет против цифровизации образования, и в том числе – против эксперимента «СберКласс», в ходе которого учеников разных классов обучают при помощи планшетов на специальной платформе. В департаменте образования Екатеринбурга рассказали, что к эксперименту подключились всего 11 школ. И присутствие планшета и дополнительных заданий никак не отменяет традиционного образования по учебникам, как того боятся в некоторых семьях.

«В цифровую образовательную платформу [«СберКласс»] заложены инструменты для развития навыков XXI века: умение ставить цели и достигать их, работать в команде, понимать себя и других, быть креативными и критически мыслить. Цифровая образовательная платформа является лишь инструментом для реализации модели и не заменяет ученикам традиционных уроков и учителя в образовательной деятельности. Участие школ в пилотном проекте носит добровольный характер», – рассказали «Новому Дню» в департаменте образования Екатеринбурга.

Там же уточнили, что пилотный проект называется «Цифровая платформа персонализированного образования для школы», методическое сопровождение школ и участников проекта оказывает автономная некоммерческая организация из Москвы «Центр развития результативного образования». А министерства – федеральное и областное – выступают лишь как информационные партнеры. Цель всего проекта – развить мотивацию школьников к учебе и учесть их индивидуальные особенности. По задумке создателей, работая на платформе «СберКласс», ученики могут сами ставить учебные цели, выбирать способы решения и проверки, управлять своим временем и темпом обучения.

Напомним, союз родителей «Вместе» считает, что проведение эксперимента с внедрением в школах «СберКласса» опасен, поскольку эффективность этой образовательной платформы не изучена. Более того, по мнению родителей, усвоение школьной программы с помощью гаджетов намного хуже, чем по учебникам. Дети не повторяют пройденный материал, а просто ставят галочки, отвечая на задания. Сегодня в парке «Южный» на Ботанике союз «Вместе» проведет согласованный пикет против цифровизации образования, где желающим расскажут о вреде таких форм обучения.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 16.09.21

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