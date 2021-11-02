В Екатеринбурге собирают подписи под обращением к генпрокурору из-за введения QR-кодов

В Екатеринбурге идет сбор подписей под обращением к генпрокурору Игорю Краснову – активисты считают, что проверка QR-кодов ограничивает их конституционные права.

«Введенные QR коды ограничили граждан России в гарантированном праве на доступ к труду, отдыху, культуре, спорту и даже в доступе к продуктам питания и медикаментам! Нас, на нашей земле сделали людьми второго сорта? Если мы не остановим этот процесс, у нас окончательно отнимут человеческие и гражданские права. В Екатеринбурге идет сбор подписей под заявлением в Генпрокуратуру об отмене QR-кодов как инструмента дискриминации и сегрегации людей», – такой текст распространяется по чатам и сообществам в соцсетях.

В тексте обращения есть отсылки к праву каждого отказаться от вакцинации и другие аргументы антиваксеров. Авторы обращения просят генпрокурора проверить указ губернатора, отменить его незаконные (на их взгляд) положения и даже рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела. Людям предлагают подписаться под коллективным заявлением и самостоятельно отправить обращение в генпрокуратуру. В сети распространяются контактные телефоны активистов, которые собирают подписи, также подписаться можно удаленно, через интернет. Отметим, сбор подписей инициировали организации «РосНадзор» и «Вместе» – последняя ранее выступала против цифровизации в школах.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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