QR-коды в деревнях и в селах: одних не пускают в храм, другие штурмуют дома культуры

Введение пропусков по QR-кодам сертификатов вакцинации по-прежнему вызывает резонанс в обществе. Свердловчане выходят на пикеты против ограничений, подают в суд, собирают подписи. А вот сельчане, похоже, приспособились к новой Covid-реальности. Представители администраций сельсоветов и жители поселков и деревень рассказали, как проходят их будни в covid-free-режиме.

Корреспондент «Нового Дня» обзвонила администрации нескольких сельских поселений, и во всех отметили, что к проверке QR-кодов подходят со всей серьезностью. Сканируют в основном с телефонов, у незнакомцев просят паспорт.

В администрации Галкинского сельского поселения «Новому Дню» рассказали, что у них только два места, куда пускают по QR-кодам: это здание самой администрации и Северный центр информационной культуры и спорта, к которому относятся пять сельских домов культуры и клубов. На входах в учреждения стоят проверяющие, на телефоны которых установлена программа для считывания QR-кодов.

«В населенных пунктах, как правило, все друг друга знают, поэтому паспорт часто не спрашивают. Но если не знают, то обязательно смотрят документ, – рассказали «Новому Дню» в Галкинском сельском поселении. – Торговых центров, гипермаркетов у нас нет, простые продуктовые магазины, где смешанные товары, и можно купить средства первой необходимости. Туда пускают без QR-кодов».

В Обуховском сельском поселении нам сообщили, что тоже сканируют QR-коды при помощи личных телефонов. В поселении сейчас практически ничего не работает, поэтому коды сканируют в основном у посетителей администрации. «Мы практически не работаем, но сейчас каждый на входе должен предъявить QR-код, я их проверяю, – пояснила «Новому Дню» сотрудник Наталья Анухина. – Для того чтобы войти, нужно распечатать QR-код или, если есть возможность, показать на телефоне».

В Зареченском сельском поселении (Камышловский район) «Новому Дню» рассказали, что на входе в помещение QR-коды сканируют через приложение госуслуг, и это правило распространяется только на административное здание. А документы спрашивают, если лично не знают посетителя, хотя такое случается редко.

«У нас территория удаленная, негде спрашивать коды, – поясняют в администрации Зареченского. – В продуктовые без QR пускают, культура и сфера услуг пока закрылись на семь дней, бань общественных нет. В Камышлове только слышали про такие инциденты, когда не пускали, бабушки, видимо, не совсем понимают, что такое QR-код».

Мы поговорили и с местными жителями отдаленных населенных пунктов. Они, в отличие от екатеринбуржцев, совсем не огорчены введением новых антиковидных мер.

Жительница села Красная Гора Ирина отметила, что они действия новых правил почти не ощущают. «Клуб наш закрыли на нерабочие дни, и мы остались без танцев в субботу. Но мы народ хитрый, штурмом взяли! Да включили просто в клубе музыку, а сами на улице танцевали, и ничуть не хуже получилось, – пояснила собеседница агентства. – У нас тут сейчас в основном пенсионеры живут, мы только в магазин и ходим. А так, на мероприятия собираемся в доме у кого-нибудь, общаемся, кушаем – чем не ресторан? Код-то этот я ни разу не показывала еще, негде было».

Жительница села Дерябино Наталья рассказала, что прививка ей нужна, чтобы посещать культурные места, в частности храм. А невакцинированных граждан сейчас в церкви не пускают. «Мы в Верхотурье ездим два раза в год, в храмы ходим, чтобы за здравие свечки поставить, как раз вот в середине месяца опять поедем, – сообщила нам Наталья. – А у меня подруга в воскресенье с мужем поехала, так попросили справку, что есть прививка. У мужа была, а у подруги-то нет. Ее не пустили».

Екатеринбург, Мария Зыкова

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