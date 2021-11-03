В храмы Екатеринбурга прихожан пускают без QR-кода

Для того чтобы сходить в храм в Екатеринбурге, не обязательно иметь QR-код. В церковных лавках тоже сертификат о вакцинации не нужен.

«Новый День» побывал в нескольких храмах города и выяснил, что предъявлять QR-код и паспорт не нужно нигде: ни в церкви, ни в церковных лавках, ни в купелях, ни в часовнях.

Мы побывали в трех храмах в центре Екатеринбурга – в Ново-Тихвинском женском монастыре, в церкви иконы Божьей матери и соборе Александра Невского. Везде можно пройти абсолютно свободно, и даже без маски, но антисептик стоит перед входом.

В Ново-Тихвинском женском монастыре мы побывали также в церковной лавке, где можно купить свечи, церковные книги и другую атрибутику. На входе мужчина с бейджем «Блюститель порядка» маску надеть не попросил, а после вопроса о QR-кодах сказал: «Никаких кодов мы не просим». Одна из прихожанок добавила: «Господь защитит». Церковная лавка не является магазином с товарами первой необходимости, поэтому корреспонденты «Нового Дня» спросили у одной из работниц, почему в помещении не просят предъявить сертификат о вакцинации.

«Русская православная церковь ввела меры еще в 2020 году, тогда обязали носить маски, мыть руки, не ходить в церковь больными и не целовать иконы, – сообщила «Новому Дню» служительница. – Новые правила в церкви не ввели, мы же отдельно существуем от остального мира, у нас тут своя жизнь и законы, поэтому никакие коды не спрашивают. Я верю в болезни и в смерть от них, но если человек пришел помолиться, то как же его не пускать из-за отсутствия прививки? Так нельзя. А где ему свечку купить, если не у нас?»

Причем QR-коды не проверяют не только в храмах: в церковных магазинах, часовнях и даже купелях предъявлять ничего не нужно, несмотря на то, что там люди могут находиться в достаточно тесном контакте.

Ограничений нет в Екатеринбурге, но, к примеру, в Верхотурье, как и в некоторых других городах и поселках, в монастыри и церкви прихожан без прививок не пускают.

Сами церковнослужители к прививкам относятся благосклонно и многие их поставили. «У меня есть прививка, да и у многих у нас она есть, мы же с людьми всегда, – поясняет нам работница церковной лавки Ново-Тихвинского женского монастыря. – Нас никто не принуждал, кто-то хочет ставить, кто-то нет – вот так просто и живем».

Екатеринбург, Мария Зыкова

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