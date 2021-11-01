Юрист подал в суд против QR-кодов в Свердловской области

Екатеринбургский юрист Иван Волков подал иск против введения пропусков по QR-кодам в Свердловской области. Он оспаривает третий пункт из указа губернатора №100 об антиковидных мерах, а именно запрет для граждан с 30 октября посещать общественные места без документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса. Отметим, что редакцию указа от 27.10.2021 подписывал и.о. губернатора Алексей Шмыков.

Свердловский областной суд зарегистрировал административный иск. Дело передано в производство судье Максиму Старкову. Дата рассмотрения пока не назначена, сообщили в пресс-службе облсуда.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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