«Они слабые, а слабых изничтожают», – екатеринбуржцы о том, почему в политике мало женщин (ВИДЕО)

Перед выборами, которые стартовали сегодня, редакция «Нового Дня» поговорила с екатеринбуржцами о политике. Мы спросили у горожан: «Почему в политике мало женщин?»

Почему в политике мало женщин

Ожидаемо часть респондентов сказала, что люди привыкли видеть мужчин в политике. Часто фигурировал фактор силы: «Женщины слабые, сильных очень мало, а слабых изничтожают», – сказала нам одна из опрошенных.

Не забыли горожане заглянуть и в исторические дебри: «В древности мужчина был вожаком и вел стадо, вот и результат, исторически сложившаяся закономерность».

Некоторые ответы удивили: «Нет женщин в политике, потому что они тупые, несут не знают что», – сказала одна из собеседниц.

Часть опрошенных женщин не согласилась мириться с таким положением вещей: «Все привыкли, что всем управляет мужчина. Хочется, чтобы более лояльно относились. Хоть страшно идти в политику, но надо». Некоторые же, наоборот, считают, что место женщины – за плитой: «Женщины должны за хозяйством следить. Им место дома, еду готовить, убираться, а все остальное должен делать мужчина», – сообщила нам молодая девушка.

При этом мужчины соглашались, что женщин в политике немного, но это – сексизм, и ситуацию нужно исправлять: «Их не признают, к ним относятся с недоверием, потому что они женщины. Я так не думаю – все равны».

Некоторые заявляли, что девушек в политике не меньше мужчин: «Это стереотипно. Много женщин в политике: в местном самоуправлении, многие глав муниципалитетов женского пола», – сказал нам молодой человек. При этом его спутница придерживается противоположной точки зрения: «Мало их, потому что дискриминация сильная».

Екатеринбург, Никита Кондрашин, Дмитрий Бутаков

Екатеринбург. Другие новости 17.09.21

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