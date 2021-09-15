Честный, заботливый семьянин, следующий заветам Христа, – екатеринбуржцы описали идеального кандидата в депутаты (ВИДЕО)

Перед выборами в Государственную думу «Новый День» попросил екатеринбуржцев назвать три качества идеального кандидата в депутаты, описав его в трех словах.

«Главное честный». Горожане об идеальном депутате

У горожан явно есть запрос на честность – это качество назвали все респонденты. «Добросовестный, порядочный, чтобы выполнял, что обещал. А то только врут. Они обещают, а потом зажираются», – сказала «Новому Дню» екатеринбурженка. А некоторым хватило даже одного слова: «Чтоб честный был – это самое главное».

По сравнению с прошлыми выборами, люди стали прагматичнее. Если четыре года назад они обращали внимание на внешность кандидата, то сейчас красота в топ-лист не вошла: «Какая красота, главное, чтобы человеком был», – сказал мужчина возле Храма-на-Крови.

Зато периодически встречались пожелания, касающиеся религии: «Идеальный кандидат должен обладать такими нравственными качествами, которые нам дал Иисус Христос».

Часть свердловчан отметили, что кандидат должен быть семьянином, стрессоустойчивым, с экономическим и юридическим образованием. Также идеальный политик знает народ, его чаяния и беспрестанно заботится о людях: «Должен ассоциировать себя с народом и понимать, что переживает сейчас народ», – сообщил нам молодой человек.

Екатеринбург, Никита Кондрашин, Дмитрий Бутаков

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