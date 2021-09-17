На Урале от коронавируса умерли семь беременных и рожениц

В Свердловской области от коронавируса умерли семь беременных и женщин при родах, об этом сообщила замминистра здравоохранения региона Елена Чадова в ответ на вопрос «Нового Дня». По ее словам, каждый случай подвергается тщательному анализу. Четыре из них страдали сахарным диабетом, у некоторых была избыточная масса тела.

«У нас есть случаи самолечения, когда они не обращаются к врачу. Есть два случая, когда приходил врач на дом, приезжала скорая, а женщина отказывалась категорически и оставалась дома. Для нас важно – своевременное обращение к врачу и выполнение рекомендаций. В большинстве случаев мы женщин госпитализируем, считаем такую практику правильной, чтобы наблюдать беременную и оказать всю необходимую помощь», – отметила Чадова.

Главный врач центра Охраны здоровья матери и ребенка Елена Николаева уточнила, что, для сравнения, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (регионы сопоставимы по численности населения и количеству родов) зарегистрировано за тот же период 20 случаев материнской смертности.

Напомним, в Свердловской области рекомендована госпитализация всем беременным с подозрением на коронавирус. «Есть провизорный госпиталь, куда пациентки поступают с неясным диагнозом, при прохождении диагностики принимается решение по степени тяжести и маршрутизации. Средняя тяжесть – в 14-ю городскую больницу и НИИ ОММ. Тяжелой степени – в ОПЦ», – сказала Чадова.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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