В минздраве рассказали, как будут прививать от коронавируса беременных

В Министерстве здравоохранения Свердловской области рассказали, как будут прививать от коронавируса беременных женщин. По словам замглавы регионального ведомства Елены Чадовой, рекомендовано вакцинировать от Covid-19 женщин в срок от 22 недель препаратом «Спутник V». «Есть установка Министерства здравоохранения России и Роспотребнадзора – принять исчерпывающие меры по вакцинации беременных. К сожалению, есть тяжелые случаи среди заболевших, и третья волна характеризуется тем, что беременные стали болеть тяжелее. Мой призыв сейчас к вакцинации беременных», – сказала она.

Руководитель клинико-диагностического центра охраны здоровья матери и ребенка Елена Николаева уточнила, почему именно после 20 недель можно ставить прививку. «Как вы знаете, в 20 недель делается второй скрининг, когда плод уже сформирован, у него есть все органы и системы, если будет порок ЦНС, это будет видно и понятно, что это никак не связано ни с новой коронавирусной инфекцией, ни с вакцинацией», – сказала она.

Елена Николаева уточнила, что центр имени Кулакова доказал, что прививка от коронавируса не влияет на репродуктивную систему мужчин и женщин.

Что касается противопоказаний, то они, по словам Елены Чадовой, те же, что и у остальных пациентов – например, тяжелые аллергические реакции в анамнезе. «Особо подлежат прививке те, у кого есть соматический риск, кто подвержен риску заболеть тяжело – пациентки с сахарным диабетом, с избыточной массой тела, с болезнями легочной системы», – добавила она.

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/736319.html

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 17.09.21

В первый день выборов театры и кино оккупировали дети (ФОТО). / На Урале от коронавируса умерли семь беременных и рожениц. / На избирательных участках в Екатеринбурге выстроились очереди (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»