На матч «Автомобилист» – «Авангард» в Екатеринбурге допустят тысячу зрителей

ХК «Автомобилист» запустит дополнительную продажу билетов на сегодняшний матч против «Авангарда» в Екатеринбурге. Как сообщает пресс-служба клуба, Роспотребнадзор дал разрешение на допуск в КРК «Уралец» 1 тысячи зрителей.

Онлайн-продажа билетной квоты на игру стартует сегодня в 14:00. Также будут продаваться места в VIP-ложу. Напомним, «Автомобилист» начал сезон при полупустых домашних трибунах, так как из-за эпидемиологических ограничений в Свердловской области были запрещены массовые мероприятия численностью свыше 500 человек. Сейчас эти ограничения ослаблены. Ледовый дворец спорта в Екатеринбурге вмещает 5500 зрителей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 17.09.21

«Они слабые, а слабых изничтожают», – екатеринбуржцы о том, почему в политике мало женщин (ВИДЕО). / В минздраве рассказали, как будут прививать от коронавируса беременных. / В первый день выборов театры и кино оккупировали дети (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»