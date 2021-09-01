На первые матчи «Автомобилиста» пустят только 500 зрителей. Продажи билетов не будет

Хоккейный клуб «Автомобилист» в пятницу, 3 сентября, начнет новый сезон в КХЛ. Команда сыграет домашний матч в Екатеринбурге с магнитогорским «Металлургом». Перед стартом чемпионата руководители команды провели традиционную пресс-конференцию.

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс заявил, что очень доволен действующим составом команды. В августе клуб провел 11 предсезонных игр, у тренерского штаба была возможность посмотреть все сочетания звеньев.

«Будет интересный и непростой сезон, с паузой на Олимпийские игры и плотным графиком игр в чемпионате КХЛ. Я уверен, что все наши игроки готовы биться. У нас глубокий состав по всем трем позициям – вратарской, защиты и нападения. Цель на сезон? Она всегда одна – только побеждать», – сказал канадский специалист.

Поскольку Павел Дацюк пока не принял решение относительно своей дальнейшей карьеры, команда выберет нового капитана на первые матчи в КХЛ. Этот вопрос будет обсуждаться завтра утром, сообщил Билл Питерс. В нынешнем году в тренерский штаб «Автомобилиста» вернулся Николай Заварухин, который ранее работал в Екатеринбурге и, в том числе, был соавтором самого успешного в истории уральского клуба сезона 2018/2019. Билл Питерс рассказал, что во время предсезонного турнира в Уфе Заварухин пригласил его на шашлыки, и они отлично пообщались. «Николай родом из Уфы, и он потрясающий человек. Я уверен, что он принесет много пользы нашему тренерскому штабу. Я рад работать с ним», – поделился канадский специалист. Сейчас Заварухин находится вне команды по состоянию здоровья, но постоянно созванивается с тренерами «Автомобилиста» и обсуждает матчи, подчеркнули в клубе. К слову, Николай Заварухин будет отвечать в тренерском штабе за подготовку защитников.

Спортивный директор команды Максим Рябков рассказал, как пройдут первые домашние матчи «Автомобилиста» с учетом эпидемиологических ограничений в Свердловской области. Сейчас в регионе разрешается проводить публичные мероприятия численностью не более 500 человек.

«У клуба есть обязательства перед лигой, партнерами, гостевыми командами, которые прописаны в регламенте КХЛ. Поэтому для открытой продажи билетов не остается почти ничего, так как нет смысла в полуторамиллионном городе продавать 50 билетов на матч. Кроме того, у клуба остались долговые обязательства перед владельцами сезонных абонементов, так как в прошлом сезоне два матча прошли без зрителей. Поэтому, как только появится возможность, мы в первую очередь выплатим им компенсацию. Мы надеемся, что вскоре будет разрешено увеличить количество зрителей, и тогда начнем разовые продажи билетов. Но в этом сезоне не будет абонементов, так как ситуация с допуском зрителей постоянно меняется», – пояснил Рябков.

Бюджет хоккейной системы «Автомобилиста» останется примерно таким же, как и прошлом году. На три команды – «Автомобилист», «Горняк» и «Авто» – заложено 2-2,2 миллиарда рублей. Максим Рябков сообщил, что с введением потолка зарплат в КХЛ бюджет клуба стабилизировался, так как основная часть расходов уходила на оплату контрактов игроков.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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