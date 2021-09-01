«Автомобилист» начнет сезон без Дацюка. Нападающий еще не принял решение о продолжении карьеры

Олимпийский чемпион Павел Дацюк пока не принял решение о продолжении или окончании игровой карьеры в составе «Автомобилиста». Об этом сообщил на пресс-конференции директор хоккейного клуба Максим Рябков. Сезон КХЛ стартует 3 сентября, «Автомобилист» проведет первый матч в Екатеринбурге против магнитогорского «Металлурга».

«Павел сегодня утром был во дворце и тренировался. Он выполняет свою индивидуальную программу по физической подготовке, наработанную годами. На данный момент никаких решений ни в сторону продолжения карьеры, ни в сторону ее завершения Павел не принимал. «Автомобилист» проходил предсезонную подготовку в том составе, который сейчас есть в распоряжении тренерского штаба. Мы держали в уме оба сценария [продолжит играть Дацюк или нет], но при любом варианте «Автомобилист» должен быть способен решать задачи сезона. Если у Павла будут новости, он сделает официальное заявление. На данный момент ситуация ни в ту, ни в другую сторону не сдвинулась», – прокомментировал Максим Рябков.

Павел Дацюк выступает за «Автомобилист» с 2019 года. В конце июля нападающему исполнилось 43 года. Ранее прославленный хоккеист сообщил болельщикам, что примет решение о своем спортивном будущем в конце лета.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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