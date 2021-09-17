На Среднем Урале от коронавируса скончались 5 792 человек

В Свердловской области за сутки зарегистрировано еще 37 смертей пациентов с Covid-19. Всего пандемия унесла жизни 5792 свердловчан. Ранее вице-губернатор Павел Креков называл две причины высокой смертности в регионе – это особенности штамма «дельта» и большое количество тяжелых больных, которые находятся на длительном лечении.

Ежедневная заболеваемость коронавирусом продолжает падать. За минувшие сутки выявлено 504 случая Covid-19, в том числе в Екатеринбурге 101 заболевший. В больницах остается 620 тяжелых пациентов, из них 312 находятся на аппаратах ИВЛ. В средней тяжести находятся 4052 больных, остальные лечатся амбулаторно. Врачи выписали за сутки 486 человек.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 17.09.21

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