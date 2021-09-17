На избирательных участках в Свердловской области появились QR-коды

На выборах в Свердловской области очередное нововведение. Избирателей просят принять участие в онлайн-опросе и оценить работу участковой комиссии, где они голосовали. Для этого нужно отсканировать QR-код на плакате, который висит на участке. Представители оппозиции считают такую технологию одним из методов контроля явки бюджетников.

В Общественной палате Свердловской области, где придумали акцию, обвинения отвергают. «Практика проведения опросов уже достаточно распространенная в наше время. Кто-то говорит, что это элемент контроля за волеизъявлением избирателя, но это не так. Я всегда говорю: «Если ты зашел в кабину, то никто не дышит в спину», поэтому говорить о контроле избирателя не приходится. Проект инициирован общественной палатой в связи с тем, что необходимо качественно обеспечить меры санитарной безопасности на участках. Мне кажется это хорошая история, в данном случае добровольные помощники могут сообщить, если где-то эти требования не соблюдаются и оперативно принять меры по исправлению недочетов», – отметил политолог Алексей Швайгерт.

Эксперт центра общественного наблюдения Анатолий Гагарин считает, что с помощью QR-кодов можно быстро и эффективно собрать информацию, насколько соблюдена эпидемиологическая безопасность на участках. «Активность избирателей нужна, чтобы получать объективную информацию о том, насколько соответствуют предлагаемые условия тем требованиям, которые предъявляет время. Оценка самого избирателя важна, потому что мнение каждого человека будет учтено. В этом и заключается объективность», – заявил представитель ЦОН.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 17.09.21

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