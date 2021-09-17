За первый день голосования на выборы в Свердловской области сходили 20% избирателей

В первый день голосования явка в Свердловской области составила 20,04%. Таковы данные региональной избирательной комиссии.

Напомним, к 15:00 проголосовать успели почти 13,5% избирателей региона. На многих участках сегодня были очереди из так называемых мобильных голосующих – тех, кто пришёл изъявить свою волю не по месту жительства, а на другом, заранее выбранном участке.

В субботу и воскресенье выборы продолжатся. Участки завтра откроются в 08:0. Жители региона выбирают депутатов Государственной думы и законодательного собрания.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 17.09.21

Архивы «Нового Дня» о запрещенных пирожках. / Партии и кандидаты проигнорировали центр общественного наблюдения в Екатеринбурге. / Ученые: Covid-19 заражал людей за полгода до вспышки в Ухане. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»