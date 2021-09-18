Спасатели предупреждают о дождях и сильном ветре с порывами до 20 м/с

ГУ МЧС выпустило предупреждение о непогоде в Свердловской области. Сегодня ожидается ветер с порывами до 20 м/с. Синоптики обещают также дождь и мокрый снег.

«В ветреную погоду может осложниться пожароопасная обстановка, поэтому следует особенно тщательно соблюдать меры безопасности и быть предельно осторожными с огнем, – сообщает ГУ МЧС по Свердловской области. – Все работы на открытом воздухе и на высоте следует прекратить. Садоводам и огородникам рекомендуется отложить работы на своих участках, проверить ветрозащитные конструкции».

Региональный Гидрометцентр также выпустил метеорологическое предупреждение: ночью 18-21 сентября местами в Свердловской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -1 ...-4 градуса. Сегодня в некоторых районах будет пролетать мокрый снег, но в большинстве территорий просто пройдут дожди. Днем сегодня будет +3 ...+8 °C. В воскресенье – +2 ...+7 °C.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 18.09.21

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