МЧС: все выходные в регионе будут дожди и сильный ветер

В воскресенье, 19 сентября, в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 20 м/с, об этом сообщили местные синоптики.

По шкале Бофорта такой ветер характеризуется как «сильный», и он может вызвать падение деревьев.

МЧС призывает автовладельцев быть бдительными на дороге, не парковать транспортные средства возле деревьев, рекламных щитов и фасадов зданий. Лучший способ защитить машину – поставить ее на крытую парковку.

Также в такую погоду следует воздержаться от разведения костров. Если сильный ветер застал вас на улице, держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи и деревьев – элементы кровли и стекла, сорванные ветром, представляют собой опасность. По возможности нужно избегать мест рядом со стройками и ремонтирующимися зданиями.

Все работы на улице нужно отложить и по возможности находиться дома.

Если вы заметили пожар и иную опасную ситуацию, необходимо оперативно сообщить об этом по единому номеру МЧС 101 или 112.

Как ранее писал «Новый День», сегодня, 18 сентября, ветер также будет достигать 20 м/с.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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