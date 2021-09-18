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Суббота, 18 сентября 2021, 17:36 мск

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«Автомобилист» расторг контракт с Якубом Коваржем

Вратарь Якуб Коварж покидает «Автомобилист». Об этом официально сообщает пресс-служба екатеринбургского хоккейного клуба. В нынешнем сезоне 33-летний чех провел только один матч, после которого был помещен в список травмированных игроков до окончания сезона.

«К сожалению, по итогам предсезонной подготовки и первого проведенного в сезоне матча голкипер пришел к выводу, что по состоянию здоровья не сможет помочь нашей команде в нынешнем сезоне. В этой связи ХК «Автомобилист» и Якуб Коварж пришли к обоюдному решению о прекращении сотрудничества, при этом права на вратаря до 30 апреля 2022 года в КХЛ сохраняются за нашим клубом», – сообщает пресс-служба «Автомобилиста».

Коварж получил серьезную травму в прошлом сезоне. Весной он перенес операцию на коленном суставе и в августе прошел курс реабилитации в Германии. Однако в первом же матче случился рецидив.

Якуб Коварж выступал за «Автомобилист» с 2013 года, отыграв в Екатеринбурге семь полных сезонов. На его счету 381 матч, 43 шат-аута, 9990 отбитых бросков, три участия в матче звезд КХЛ. Уральским болельщикам Якуб запомнился фирменными кувырками перед фанатской трибуной после побед.

«Чешский вратарь стал настоящим символом команды и любимцем трибун! Екатеринбург – это то место, где Якубу всегда будут рады! Мы желаем нашему вратарю удачи в своем дальнейшем жизненном пути, решения проблем со здоровьем и возвращения на лед! До свидания, Якуб!» – говорится в сообщении екатеринбургского клуба.

Якуб Коварж в спецпроекте «Люди =А=»

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