Первые данные выборов в заксо: ЛДПР проигрывает «Яблоку» и «Новым людям»

В Свердловской области появились первые предварительные результаты голосования на выборах в региональное заксобрание.

По данным сервиса СМС-ЦИК, куда наблюдатели отправляют информацию со своих участков, первое место занимает «Единая Россия», на втором идет КПРФ, на третьей строчке располагается «Справедливая Россия – за правду», на четвертом месте – «Новые люди», далее «Яблоко» с промежуточным результатом 7,79%, на шестом месте оказалась ЛДПР с 7,16%.

Эти данные получены с 14 протоколов из 13 УИК. Официальной информации от областного избиркома о результатах выборов еще нет.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 19.09.21

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